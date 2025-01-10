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«Панатинаикос» победил «Партизан» в Евролиге

«Панатинаикос» победил «Партизан» в Евролиге
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Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого греческий клуб «Панатинаикос» принимал сербский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 96:84 (23:13, 26:25, 26:25, 21:21) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
09 января 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
96 : 84
Партизан
Белград, Сербия
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кендрик Нанн. Он набрал 25 очков. Кроме того, в его активе два подбора и одна результативная передача. У «Партизана» лучшую результативность показал защитник Стерлинг Браун, на счету которого 23 очка, три подбора и четыре передачи.

В следующем туре соревнований «Панатинаикос» сыграет на выезде с испанской «Барселоной». Встреча состоится 15 января. «Партизан» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с французским АСВЕЛом. Матч пройдёт 14 января.

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