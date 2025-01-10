«Панатинаикос» победил «Партизан» в Евролиге

Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого греческий клуб «Панатинаикос» принимал сербский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 96:84 (23:13, 26:25, 26:25, 21:21) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кендрик Нанн. Он набрал 25 очков. Кроме того, в его активе два подбора и одна результативная передача. У «Партизана» лучшую результативность показал защитник Стерлинг Браун, на счету которого 23 очка, три подбора и четыре передачи.

В следующем туре соревнований «Панатинаикос» сыграет на выезде с испанской «Барселоной». Встреча состоится 15 января. «Партизан» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с французским АСВЕЛом. Матч пройдёт 14 января.