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«Лейкерс» сообщили о переносе матча с «Шарлотт» из-за лесных пожаров

«Лейкерс» сообщили о переносе матча с «Шарлотт» из-за лесных пожаров
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«Лос-Анджелес Лейкерс» сообщил о переносе матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлот Хорнетс» из-за сильнейших лесных пожаров.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перенесён
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт

«У нас разбито сердце из-за Лос-Анджелеса. Наши мысли со всеми теми, кто пострадал в этой невообразимой ситуации. И мы благодарны тем, кто оказывает первую помощь, и всем вам, кто собирается вместе, когда мы больше всего нуждаемся друг в друге. Сегодняшняя игра будет перенесена, чтобы сосредоточиться на том, что важнее всего на сегодняшний день. Мы с вами, Лос-Анджелес», — приводится заявление клуба на официальной странице в социальной сети X.

На данный момент «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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