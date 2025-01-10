«Лейкерс» сообщили о переносе матча с «Шарлотт» из-за лесных пожаров

«Лос-Анджелес Лейкерс» сообщил о переносе матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлот Хорнетс» из-за сильнейших лесных пожаров.

«У нас разбито сердце из-за Лос-Анджелеса. Наши мысли со всеми теми, кто пострадал в этой невообразимой ситуации. И мы благодарны тем, кто оказывает первую помощь, и всем вам, кто собирается вместе, когда мы больше всего нуждаемся друг в друге. Сегодняшняя игра будет перенесена, чтобы сосредоточиться на том, что важнее всего на сегодняшний день. Мы с вами, Лос-Анджелес», — приводится заявление клуба на официальной странице в социальной сети X.

На данный момент «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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