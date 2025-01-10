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Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторс, результат матча 10 января 2025, счет 132:126, НБА 2024/2025

Лидер Востока «Кливленд» выиграл у «Торонто» и продлил победную серию до 12 матчей
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В ночь с 9 на 10 января мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и предпоследним клубом Востока «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 132:126.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
132 : 126
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 40, Мобли - 21, Леверт - 18, Аллен - 18, Страс - 12, Джером - 8, Ньянг - 8, Уэйд - 5, Меррилл - 2, Портер, Томпсон, Тор, Бейтс, Тайсон, Окоро
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Буше - 23, Барретт - 20, Пёлтль - 17, Шид - 15, Дик - 11, Куикли - 10, Уолтер - 4, Митчелл - 2, Темпл, Олиник

Эта победа стала «Кливленда» 12-й подряд в регулярном чемпионате НБА. «Рэпторс» потерпели четвёртое поражение кряду и 15-е в 16 последних матчах.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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