Лидер Востока «Кливленд» выиграл у «Торонто» и продлил победную серию до 12 матчей

В ночь с 9 на 10 января мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и предпоследним клубом Востока «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 132:126.

Эта победа стала «Кливленда» 12-й подряд в регулярном чемпионате НБА. «Рэпторс» потерпели четвёртое поражение кряду и 15-е в 16 последних матчах.