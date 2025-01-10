Результаты игрового дня НБА 10 января
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В ночь с 9 на 10 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 10 января
- «Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» — 132:126.
- «Орландо Мэджик» – «Миннесота Тимбервулвз» — 89:104.
- «Детройт Пистонс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:107.
- «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:111.
- «Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» — 115:119.
- «Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» — 123:115.
- «Юта Джаз» – «Майами Хит» — 92:97.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Шарлотт Хорнетс» — перенесён на другую дату из-за лесных пожаров в Калифорнии.
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
132 : 126
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 40, Мобли - 21, Леверт - 18, Аллен - 18, Страс - 12, Джером - 8, Ньянг - 8, Уэйд - 5, Меррилл - 2, Портер, Томпсон, Тор, Бейтс, Тайсон, Окоро
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Буше - 23, Барретт - 20, Пёлтль - 17, Шид - 15, Дик - 11, Куикли - 10, Уолтер - 4, Митчелл - 2, Браун, Темпл, Олиник
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
89 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Битадзе - 15, Хьюстан - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Энтони - 12, Ховард - 10, Картер - 8, Да Силва - 6, Айзек - 4, Блэк - 3, Куин - 3, Джозеф - 1
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 23, Эдвардс - 21, Рид - 16, Дивинченцо - 12, Гобер - 10, Конли - 9, Макдэниелс - 7, Гарза - 4, Александер-Уолкер - 2, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Бисли - 21, Харрис - 13, Холланд - 11, Томпсон - 9, Дюрен - 8, Стюарт - 4, Фонтеккио - 3, Сассер - 3, Рид, Хардуэй-младший, Мур
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 19, Карри - 17, Джексон-Дэвис - 14, Сантос - 13, Шрёдер - 13, Уотерс III - 11, Луни - 8, Грин - 7, Андерсон - 4, Спенсер - 1, Муди
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Харди - 25, Вашингтон - 23, Лайвли - 21, Динвидди - 17, Гримс - 13, Маршалл - 11, Томпсон - 3, Гэффорд - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Проспер, Уильямс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 22, Шарп - 22, Хендерсон - 20, Клингэн - 11, Камара - 11, Авдия - 9, Эйтон - 6, Бэнтон - 5, Мюррэй - 5, Тибулл, Грант, Рупер, Рит, Уокер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Джексон - 21, Бейн - 16, Альдама - 12, Кеннард - 11, Кларк - 8, Хафф - 8, Уэллс - 4, Ларэвиа - 4, Иди - 4, Пиппен Мл., Каслтон, Кавамура, Кончар
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 32, Грин - 27, Ванвлит - 22, Тэйт - 12, Томпсон - 10, Уитмор - 9, Брукс - 5, Холидей - 2, Ландейл, Смит II, Адамс, Исон, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Финикс Санз: Бил - 25, Аллен - 23, Дюрант - 23, Букер - 20, Джонс - 16, Данн - 6, Окоги - 4, Игодаро - 4, Пламли - 2, Ли, Бол, Нуркич, Моррис
Атланта Хоукс: Янг - 21, Богданович - 17, Дэниэлс - 13, Хантер - 12, Крейчи - 12, Родди - 11, Капела - 10, Оконгву - 8, Мэтьюз - 6, Рисашер - 5, Бафкин, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
92 : 97
Майами Хит
Майами
Юта Джаз: Секстон - 23, Маркканен - 23, Миллз - 9, Кесслер - 9, Кольер - 8, Юбэнкс - 6, Уильямс - 5, Джузэнг - 5, Филиповски - 4, Джордж, Поттер, Михайлюк
Майами Хит: Хироу - 23, Жакез-мл. - 20, Адебайо - 15, Йович - 11, Розир - 9, Уэр - 8, Бёркс - 6, Хайсмит - 5, Ричардсон, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Лав, Робинсон
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перенесён
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
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