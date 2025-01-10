В ночь с 9 на 10 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 10 января

«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» — 132:126.

«Орландо Мэджик» – «Миннесота Тимбервулвз» — 89:104.

«Детройт Пистонс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:107.

«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 117:111.

«Мемфис Гриззлиз» – «Хьюстон Рокетс» — 115:119.

«Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» — 123:115.

«Юта Джаз» – «Майами Хит» — 92:97.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Шарлотт Хорнетс» — перенесён на другую дату из-за лесных пожаров в Калифорнии.

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