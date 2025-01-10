Евролига: расписание матчей 10 января

Сегодня, 10 января, состоятся игры 20-го тура Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги на 10 января:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – АСВЕЛ;

21:00 мск – «Жальгирис» – Реал» Мадрид;

22:00 мск – «Црвена Звезда» – Париж»;

22:15 мск – «Олимпиакос» – Бавария»;

22:45 мск – «Виртус» – «Баскония».

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», в активе которого 13 побед при шести поражениях. Второе место у «Монако» (13 побед – семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед – семь поражений).

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