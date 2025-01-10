Евролига: расписание матчей 10 января
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Сегодня, 10 января, состоятся игры 20-го тура Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание Евролиги на 10 января:
20:30 мск – «Анадолу Эфес» – АСВЕЛ;
21:00 мск – «Жальгирис» – Реал» Мадрид;
22:00 мск – «Црвена Звезда» – Париж»;
22:15 мск – «Олимпиакос» – Бавария»;
22:45 мск – «Виртус» – «Баскония».
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», в активе которого 13 побед при шести поражениях. Второе место у «Монако» (13 побед – семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед – семь поражений).
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