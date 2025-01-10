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Инсайдер назвал позицию «Голден Стэйт» по возможному обмену Джимми Батлера

Инсайдер назвал позицию «Голден Стэйт» по возможному обмену Джимми Батлера
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» не заинтересован в переходе лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера. Об этом во время выступления на Run It Back рассказал известный североамериканский журналист и обозреватель Сэм Амик.

По сведениям источника, «Уорриорз» не готовы предложить Батлеру крупное продление контракта в межсезонье. Также отмечается, что команда из Калифорнии не желает расставаться с 22-летним Жонатаном Кумингой и 29-летним Эндрю Уиггинсом в потенциальной сделке.

Батлер к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, делал 5,5 подбора и 4,7 передачи.

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