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Дом Джей Джей Редика сгорел в Лос-Анджелесе

Дом Джей Джей Редика сгорел в Лос-Анджелесе
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Дом главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика сгорел в результате пожаров, которые бушуют в Калифорнии. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Дом Редика находился в Лос-Анджелесе.

Напомним, из-за пожаров был перенесён матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелесом» и «Шарлотт Хорнетс», который должен был пройти сегодня, 10 января.

«Лейкерс» в настоящий момент занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. В активе калифорнийской команды 20 побед и 16 поражений.

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