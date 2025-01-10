«Голдин — большая проблема». Известный портал из США — о российском баскетболисте

Известный американский портал Bleacher Report обратил внимание на результативную игру российского баскетболиста Влада Голдина, который выступает в NCAA за университет Мичигана. В матче с Калифорнийским университетом (94:75) Голдин набрал рекордные для себя в студенческой лиге 36 очков.

«Этот семифутер – большая проблема», — говорится в сообщении Bleacher Report, размещённом на странице издания в социальных сетях.

Напомним, до перехода в университет Мичигана Владислав выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

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