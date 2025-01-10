Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голдин — большая проблема». Известный портал из США — о российском баскетболисте

«Голдин — большая проблема». Известный портал из США — о российском баскетболисте
Комментарии

Известный американский портал Bleacher Report обратил внимание на результативную игру российского баскетболиста Влада Голдина, который выступает в NCAA за университет Мичигана. В матче с Калифорнийским университетом (94:75) Голдин набрал рекордные для себя в студенческой лиге 36 очков.

«Этот семифутер – большая проблема», — говорится в сообщении Bleacher Report, размещённом на странице издания в социальных сетях.

Напомним, до перехода в университет Мичигана Владислав выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

Материалы по теме
Дёмин рвётся в НБА, взлёты Елатонцева и Зубкова: прорывы 2024 года в российском баскетболе
Дёмин рвётся в НБА, взлёты Елатонцева и Зубкова: прорывы 2024 года в российском баскетболе

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android