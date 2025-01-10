Владимир Гомельский назвал самого перспективного лёгкого форварда в российском баскетболе

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о 23-летнем российском баскетболисте Самсоне Руженцеве, который выступает за пермскую «Парму».

«По Самсону Руженцеву я скажу следующее: он, безусловно, очень талантливый и самый перспективный лёгкий форвард в отечественном баскетболе. Но ему необходимо развивать другие стороны своего технического мастерства — дриблинг и передачу левой рукой, отсечение подопечного от щита при борьбе за отскок (а то он всё надеется на свой прыжок), постановку заслонов и, наконец, развитие своего плечевого пояса, чтобы не проигрывать силовые единоборства», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Недавно пресс-служба Единой лиги ВТБ представляла символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели, куда вошёл и Руженцев.

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