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Президент «Хит» Райли высказался о нынешнем поколении игроков на фоне ситуации с Батлером

Президент «Хит» Райли высказался о нынешнем поколении игроков на фоне ситуации с Батлером
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли высказался на фоне слухов по поводу обмена лидера команды Джимми Батлера. Ранее руководство клуба отстранило Батлера на семь игр, заявив, что это было сделано за неоднократные нарушения профессиональной этики, наносящие ущерб имиджу команды.

«Я понимаю нынешнее поколение игроков и то, что они хотят жить своей жизнью. Однако пока они связаны с нами контрактом, они нам что-то должны. В коллективном соглашении это указано. Так что никогда не стоит относиться к этому легкомысленно», — сказал Райли на канале LeBatardShow в YouTube.

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