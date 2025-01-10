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Китайский баскетболист провёз свою девушку в отель в чемодане перед игрой

Китайский баскетболист провёз свою девушку в отель в чемодане перед игрой
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Китайский баскетболист клуба «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьлян пронёс свою девушку в отель в чемодане перед матчем регулярного чемпионата китайской лиги с «Циндао Даблстар». Об этом информирует Shanghai Daily.

Сообщается, что об инциденте узнали благодаря самой девушке, которая опубликовала соответствующее видео в социальных сетях. После того как случившееся стало достоянием общественности, команда Синьляна приняла решение отстранить его на несколько матчей. Спортсмен заявил, что хотел лишь помочь возлюбленной лучше подготовиться к учёбе.

Отметим, что сама встреча закончилась со счётом 103:90 в пользу «Циндао».

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