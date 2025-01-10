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Победившая на Матче всех звёзд Единой лиги команда получит 5 млн рублей

Победившая на Матче всех звёзд Единой лиги команда получит 5 млн рублей
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Команда, которая одержит победу на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, получит 5 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба лиги. Девятый в истории Матч звёзд пройдёт 16 февраля в Москве. Мероприятие состоится на «ВТБ Арене». Игра пройдёт в новом формате – «Хозяева» (российские баскетболисты) против «Гостей» (легионеры).

Ранее пресс-служба Единой лиги опубликовала итоги голосования среди поклонников российского баскетбола, которое определяло двух российских и иностранных игроков в переднюю и заднюю линии на Матче звёзд — 2025. На втором этапе, который проходит с 6 по 13 января, СМИ выберут в финальный состав ещё восемь игроков — по четыре в команды «Хозяев» и «Гостей». А на третьем (13-20 января) Единая лига выберет ещё восемь игроков — по четыре в команды «Хозяев» и «Гостей».

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