«Город полностью стёрт с лица земли, шок». Стив Керр высказался о пожарах в Лос-Анджелесе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал разрушительные пожары, которые обрушились на американский штат Калифорния. Ранее сообщалось, что в результате стихии сгорел дом, в котором Керр провёл детство.

«Вся наша средняя школа разрушена, город выглядит так, будто он полностью стёрт с лица земли. Это просто шокирует», — сказал Керр во время общения с прессой.

По свежим данным, в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес число жертв достигло до по меньшей мере десяти человек. Тысячи строений оказались разрушены, многие люди были вынуждены эвакуироваться, более 60 тыс. человек находятся в зонах, которым угрожает огонь.

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