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Уильямс — о недавнем соперничестве Адетокунбо и Вембаньямы: Яннис хотел сделать заявление

Уильямс — о недавнем соперничестве Адетокунбо и Вембаньямы: Яннис хотел сделать заявление
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс поделился мнением о недавнем матче между клубами «Милуоки Бакс» и «Сан-Антонио Спёрс» (121:105), который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Отдельно Уильямс коснулся противостояния лидеров «Милуоки» и «Сан-Антонио» Янниса Адетокунбо и Виктора Вембаньямы соответственно.

«Яннис хотел сделать заявление: «Я всё ещё большой брат в те моменты, когда дело доходит до всех этих разговоров о единорогах». Вообще всё это здорово для лиги – причём на долгие годы вперёд», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

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