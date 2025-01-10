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Кармело Энтони ответил, что нужно сделать «Майами» в ситуации с Джимми Батлером

Кармело Энтони ответил, что нужно сделать «Майами» в ситуации с Джимми Батлером
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10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони дал комментарий относительно ситуации в «Майами Хит» с лидером команды Джимми Батлером. Ранее руководство клуба отстранило его на семь игр, заявив, что это было сделано за неоднократные нарушения профессиональной этики, наносящие ущерб имиджу команды.

«Джимми всегда работает крайне усердно. Он очень дисциплинированный. Это не тот Джимми, которого я знаю. Пэт (Райли – президент «Майами». – Прим. «Чемпионата»), лучшее, что можно сделать, — это просто разойтись. Джимми не тот парень, который будет отступать. Если его не обменять во время дедлайна, ситуация для «Майами» станет ещё хуже», — сказал Энтони в своём подкасте.

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