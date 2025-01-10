Продюсер — Седоковой после смерти Тиммы: постарайся хотя бы сыграть слёзы

Продюсер Леонид Дзюник дал комментарий по поводу смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен скончался в Москве 17 декабря прошлого года. Тимма тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой. В браке они были с 2020 года.

«Когда спрашивал у людей, что произошло, все говорят, что Янис не выдержал происходящего. Седокова просто верёвки из него вила. Даже если ты плохая актриса, ну хотя бы постарайся сыграть эти слёзы и воспоминания. Было неприятно смотреть на её выдавливание слёз и рассказы о том, что произошло», – приводит слова Дзюника «Аргументы и факты».

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: