«Это дерьмо меня бесит». Перкинс резко отреагировал на критику Баркли в адрес «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс резко отреагировал на критику 11-кратного участника Матча всех звёзд Чарльза Баркли в адрес «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда речь заходит о «Лейкерс», то Чарльз говорит: «Да, у вас есть Леброн и Энтони Дэвис, но остальные просто бездельники». Это дерьмо меня просто бесит. Нет ни одного игрока в НБА, который заслуживает того, чтобы его называли бездельником. Вы играете на таком высоком уровне по какой-то причине. И, имея популярную платформу и статус, никто не должен проявлять неуважение к игрокам», — приводит слова Перкинса портал The Sports Rush.