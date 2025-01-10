Обновлённый на 10 января рейтинг НБА кандидатов на звание MVP сезона-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP на 10 января 2025 года:
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
6. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
9. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
Ранее Вембаньяма назвал звёздного игрока НБА, который должен стать MVP по итогу текущего сезона.