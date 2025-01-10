Звёзды «Лейкерс» пожертвовали более $ 20 тыс. оператору клуба, чей дом сгорел в Калифорнии

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и Джарред Вандербилт пожертвовали деньги видеооператору команды Рохану Али, чей дом сгорел из-за лесных пожаров, которые охватили пригороды Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал TMZ.

Накануне сотрудник «озёрников» записал видеообращение, в котором сообщил о произошедшем и попросил о помощи в сборе средств на еду и жильё для его семьи. Вскоре на просьбу Али откликнулся Энтони Дэвис, который отправил ему $ 20 тыс., и его товарищ по команде Джарред Вандербилт, который, в свою очередь, пожертвовал $ 4 тыс.

Фото: GoFoundMe

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