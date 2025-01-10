Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звёзды «Лейкерс» пожертвовали более $ 20 тыс. оператору клуба, чей дом сгорел в Калифорнии

Звёзды «Лейкерс» пожертвовали более $ 20 тыс. оператору клуба, чей дом сгорел в Калифорнии
Комментарии

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и Джарред Вандербилт пожертвовали деньги видеооператору команды Рохану Али, чей дом сгорел из-за лесных пожаров, которые охватили пригороды Лос-Анджелеса. Об этом сообщает портал TMZ.

Накануне сотрудник «озёрников» записал видеообращение, в котором сообщил о произошедшем и попросил о помощи в сборе средств на еду и жильё для его семьи. Вскоре на просьбу Али откликнулся Энтони Дэвис, который отправил ему $ 20 тыс., и его товарищ по команде Джарред Вандербилт, который, в свою очередь, пожертвовал $ 4 тыс.

Фото: GoFoundMe

Ранее был опубликован обновлённый на 10 января рейтинг НБА кандидатов на звание MVP сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Обновлённый на 10 января рейтинг НБА кандидатов на звание MVP сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android