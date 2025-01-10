Дрэймонд Грин назвал экс-игрока НБА, который должен стать членом Зала славы

Тяжёлый форвард калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал бывшего игрока НБА, который должен стать членом Зала славы баскетбола.

«Деррик Роуз — сердце «Чикаго». Он был выбран под первым номером на драфте, стал MVP сезона в составе родной команды, а затем достойно ушёл в отставку. Моё мнение таково, что если ты становишься MVP сезона в НБА, то ты — член Зала славы», — приводит слова Грина портал Clutch Points.

Напомним, Роуз объявил о завершении карьеры в начале осени 2024 года. Деррик был выбран под первым номером на драфте НБА 2008 года клубом «Чикаго Буллз».

Достижения Роуза: чемпион мира 2010 и 2014 годов, лучший новичок 2009 года. В сезоне-2010/2011 Деррик был признан самым ценным игроком (MVP), став в возрасте 22 лет самым молодым обладателем данной награды.