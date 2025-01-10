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Кармело Энтони назвал команду, в которую должен перейти Джимми Батлер

Кармело Энтони назвал команду, в которую должен перейти Джимми Батлер
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони считает, что лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер должен присоединиться к калифорнийскому клубу «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я бы отправил Джимми в „Лейкерс“, это также лучший вариант для клуба. Имеется команда, в основе которой ветераны. Леброн в курсе, как надо строить с Батлером диалог и что он может дать клубу. „Лейкерс“ нужна хорошая защита, которую Джимми может обеспечить, привнеся жёсткость в игру. Благодаря этому он может добиться результата. Леброн не хочет постоянно делать всё самостоятельно. Как и ЭйДи, который выходит и делает то, что делает. Поэтому надо поставить рядом с ними Джимми», — приводит слова Энтони портал Fadeaway World.

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