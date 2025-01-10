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Экс-игрок НБА: Леброн — футболист, играющий в баскетбол. Под него изменили правила в лиге

Экс-игрок НБА: Леброн — футболист, играющий в баскетбол. Под него изменили правила в лиге
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Бывший американский баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун подверг критике лидера «озёрников» Леброна Джеймса.

«Леброн оставит баскетбол в худшем состоянии, чем тогда, когда приходил в этот спорт. Это моё личное мнение, поскольку Джеймс не несёт никакой ответственности за своё влияние на игру. Леброн — это футболист, который играет в баскетбол. Под него изменили правила, чтобы его набор навыков работал на площадке», — приводит слова Брауна портал Fadeaway World.

Ранее Леброн Джеймс и Кендрик Перкинс отреагировали на разрушительный пожар в Калифорнии.

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