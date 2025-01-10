Экс-игрок «Зенита» продолжит карьеру в Испании — Marca

Бывший игрок петербургского клуба «Зенит», французский разыгрывающий Томас Эртель заключил контракт с испанским клубом «Баскет Корунья». Об этом сообщает издание Marca.

Согласно информации портала, соглашение между Эртелем и командой включает пункт о расторжении контракта, если у Эртеля будет возможность подписать контракт с одним из клубов Евролиги.

Напомним, в этом сезоне французский разыгрывающий выступал в Китайской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Шэньчжэнь Леопардс». В среднем за игру Эртель набирал 18,2 очка, делал 4,1 подбора, а также отдавал 8,5 передачи и совершал два перехвата.