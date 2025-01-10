Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо: Вембаньяма один из самых талантливых парней, против которых я играл

Яннис Адетокунбо: Вембаньяма один из самых талантливых парней, против которых я играл
Комментарии

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высоко оценил навыки и потенциал французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Виктор невероятно талантлив. Он, вероятно, один из самых талантливых игроков, за которыми я когда-либо наблюдал по телевизору и против которых играл. Сейчас начался лишь его второй год в НБА. Виктор стал намного лучше, если сравнивать с тем, каким он был в прошлом году. Он продолжит совершенствоваться. У него очень, очень светлое будущее. Ему просто нужно продолжать работать над своей игрой, работать над собой. Играть в баскетбол с радостью», — приводит слова Адетокунбо портал Wisconsin Sports Heroes.

Материалы по теме
Вембаньяма и Адетокунбо устроили дуэль. Правда, один из них провалился с треском
Вембаньяма и Адетокунбо устроили дуэль. Правда, один из них провалился с треском
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android