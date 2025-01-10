Яннис Адетокунбо: Вембаньяма один из самых талантливых парней, против которых я играл

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высоко оценил навыки и потенциал французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Виктор невероятно талантлив. Он, вероятно, один из самых талантливых игроков, за которыми я когда-либо наблюдал по телевизору и против которых играл. Сейчас начался лишь его второй год в НБА. Виктор стал намного лучше, если сравнивать с тем, каким он был в прошлом году. Он продолжит совершенствоваться. У него очень, очень светлое будущее. Ему просто нужно продолжать работать над своей игрой, работать над собой. Играть в баскетбол с радостью», — приводит слова Адетокунбо портал Wisconsin Sports Heroes.