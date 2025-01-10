Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА продолжит карьеру в Монголии — источник

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс подписал контракт с монгольским клубом «Селенге Бодонс», который участвует в Монгольской национальной лиге. Об этом сообщает издание Hoopshype.

По информации портала, Казинс заключил с клубом соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.

Напомним, Казинсу 34 года. В североамериканской лиге Маркус выступал с 2010 по 2022 год. За это время ему удалось сыграть в таких командах, как «Сакраменто Кингз», «Денвер Наггетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс» и прочих.