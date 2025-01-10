Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА продолжит карьеру в Монголии — источник

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА продолжит карьеру в Монголии — источник
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс подписал контракт с монгольским клубом «Селенге Бодонс», который участвует в Монгольской национальной лиге. Об этом сообщает издание Hoopshype.

По информации портала, Казинс заключил с клубом соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.

Напомним, Казинсу 34 года. В североамериканской лиге Маркус выступал с 2010 по 2022 год. За это время ему удалось сыграть в таких командах, как «Сакраменто Кингз», «Денвер Наггетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс» и прочих.

Материалы по теме
Экс-игрок НБА — о потенциале Вембаньямы: станет минимум величайшим игроком обороны
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android