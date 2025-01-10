«Реал» обыграл «Жальгирис» с преимуществом в 19 очков
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Сегодня, 10 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским «Реалом» и турецким «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 83:64 (15:26, 20:8, 20:12, 28:18) в пользу испанцев.
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
64 : 83
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Наиболее результативным игроком в составе мадридского «Реала» стал представитель Боснии и Герцеговины форвард Джанан Муса. В ходе встречи ему удалось набрать 17 очков, а также сделать два подбора.
Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал американский атакующий защитник Лонни Уокер. За матч представитель США набрал 17 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил один блок-шот.
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