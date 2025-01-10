Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» обыграл «Жальгирис» с преимуществом в 19 очков

«Реал» обыграл «Жальгирис» с преимуществом в 19 очков
Комментарии

Сегодня, 10 января, состоялся матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским «Реалом» и турецким «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 83:64 (15:26, 20:8, 20:12, 28:18) в пользу испанцев.

Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
64 : 83
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Наиболее результативным игроком в составе мадридского «Реала» стал представитель Боснии и Герцеговины форвард Джанан Муса. В ходе встречи ему удалось набрать 17 очков, а также сделать два подбора.

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал американский атакующий защитник Лонни Уокер. За матч представитель США набрал 17 очков, сделал пять подборов, отдал одну передачу и совершил один блок-шот.

Календарь. Евролига
Турнирная таблица. Евролига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android