Лу Уильямс ответил, в каком аспекте Трей Янг является лучшим в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс поделился мнением о популярном разыгрывающем защитнике «Атланты Хоукс» Трее Янге.

«Я бы не сказал, что Трей Янг — лучший пасующий в НБА. Этот парень лучший плеймейкер в НБА. Каждый раз, когда Трей берёт мяч в руки, он влияет на набор очков», — приводит слова Уильямса портал The Sports Rush.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Трей Янг принял участие в 36 матчах. В среднем за встречу лидер «Хоукс» набирает 22,5 очка, делает 3,4 подбора, отдаёт 12,1 передачи, а также совершает 1,3 перехвата.

Ранее Лу Уильямс восхитился физической формой четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.