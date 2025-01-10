«Црвена Звезда» победила «Париж» с отрывом в 16 очков

Сегодня, 10 января, состоялся регулярный матч в рамках 20-го тура Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и французским «Парижем». Встреча завершилась со счётом 85:69 (15:25, 24:11, 18:13, 28:17) в пользу «Црвены Звезды». Для «Парижа» это поражение стало пятым подряд.

Наиболее результативным игроком в составе сербской команды стал американский атакующий защитник Айзея Кэнэн. В ходе встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать три подбора, а также отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе «Парижа» стал американский разыгрывающий защитник Тимоти Шортс. За матч представитель США набрал 17 очков, а также отдал четыре передачи.