Евролига: результаты матчей 10 января
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10 января, состоялись игры в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты Евролиги на 10 января:
«Анадолу Эфес» – АСВЕЛ — 76:82;
«Жальгирис» – Реал» Мадрид — 64:83;
«Црвена Звезда» – Париж» — 85:69;
«Олимпиакос» – Бавария» — 112:69;
«Виртус» – «Баскония» — 76:74.
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 82
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
64 : 83
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
85 : 69
Париж
Париж, Франция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
112 : 69
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Дорси, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик
Бавария: Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Volf, Йебо
Евролига . Регулярный чемпионат. 20-й тур
10 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
76 : 74
Баскония
Витория, Испания
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Висконти, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Акеле, Такер
Баскония: Райэсте, Керехета, Савков, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Ндиайе, Монеке, Саманич
Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», в активе которого 14 побед при шести поражениях. Второе место у «Монако» (13 побед – семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед – семь поражений).
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