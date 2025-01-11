Евролига: результаты матчей 10 января

10 января, состоялись игры в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты Евролиги на 10 января:

«Анадолу Эфес» – АСВЕЛ — 76:82;

«Жальгирис» – Реал» Мадрид — 64:83;

«Црвена Звезда» – Париж» — 85:69;

«Олимпиакос» – Бавария» — 112:69;

«Виртус» – «Баскония» — 76:74.

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», в активе которого 14 побед при шести поражениях. Второе место у «Монако» (13 побед – семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед – семь поражений).