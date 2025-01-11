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Бостон Селтикс — Сакраменто Кингз, результат матча 11 января 2025, счет 97:114, НБА 2024/2025

«Сакраменто» продлил победную серию, переиграв одного из лидеров Востока «Бостон»
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В ночь с 10 на 11 января мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки уступили со счётом 97:114.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 22, Тейтум - 15, Притчард - 9, Хозер - 7, Корнет - 6, Холидэй - 5, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Спрингер, Кета
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Монк - 22, Мюррэй - 19, Картер - 11, Лайлз - 7, Эллис - 6, Хаертер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Краудер

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, на счету которого 28 набранных очков, а также один подбор и пять передач. Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл с показателями 20+ — в его активе 23 очка и 28 подборов, а также три результативных паса.

«Сакраменто» продлил победную серию до шести матчей — примечательно, что эта серия «Кингз» сменила шестиматчевую проигрышную. «Бостон» проиграл второй матч из трёх последних и остаётся на втором месте Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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