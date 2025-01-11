«Сакраменто» продлил победную серию, переиграв одного из лидеров Востока «Бостон»

В ночь с 10 на 11 января мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки уступили со счётом 97:114.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, на счету которого 28 набранных очков, а также один подбор и пять передач. Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл с показателями 20+ — в его активе 23 очка и 28 подборов, а также три результативных паса.

«Сакраменто» продлил победную серию до шести матчей — примечательно, что эта серия «Кингз» сменила шестиматчевую проигрышную. «Бостон» проиграл второй матч из трёх последних и остаётся на втором месте Восточной конференции.