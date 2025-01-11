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Денвер Наггетс — Бруклин Нетс, результат матча 11 января 2025, счет 124:105, НБА 2024/2025

60 очков и трипл-даблы Йокича и Уэстбрука принесли «Денверу» победу над «Бруклином»
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В ночь с 10 на 11 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:105.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Уэстбрук - 25, Портер - 17, Строутер - 12, Браун - 11, Уотсон - 10, Маррей - 7, Пикетт - 5, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер
Бруклин Нетс: Джонсон - 22, Мартин - 19, Клауни - 14, Уильямс - 10, Симмонс - 10, Эвбуомван - 10, Клэкстон - 10, Шарп - 7, Бикман - 3, Расселл, Джонсон, Уилсон

Самыми результативными игроками матча стали вернувшийся в строй сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич и его одноклубник разыгрывающий защитник Рассел Уэстбрук — оба баскетболиста оформили трипл-даблы. На счету Йокича 35 очков, 12 подборов и 15 результативных передач. Уэстбрук набрал 25 очков, сделать 11 подборов и 10 ассистов.

«Денвер» одержал третью победу в четырёх последних матчах, «Бруклин» продлил до четырёх игр серию поражений.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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