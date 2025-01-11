60 очков и трипл-даблы Йокича и Уэстбрука принесли «Денверу» победу над «Бруклином»

В ночь с 10 на 11 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:105.

Самыми результативными игроками матча стали вернувшийся в строй сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич и его одноклубник разыгрывающий защитник Рассел Уэстбрук — оба баскетболиста оформили трипл-даблы. На счету Йокича 35 очков, 12 подборов и 15 результативных передач. Уэстбрук набрал 25 очков, сделать 11 подборов и 10 ассистов.

«Денвер» одержал третью победу в четырёх последних матчах, «Бруклин» продлил до четырёх игр серию поражений.