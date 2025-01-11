НБА перенесёт матчи «Лейкерс» и «Клипперс» из-за пожаров в Калифорнии — Шэмс Чарания

НБА перенесёт на более позднюю дату матчи регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс», которые должны были пройти в ночь с 11 на 12 января мск, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X со ссылкой на собственные источники.

Причиной этого стали масштабные лесные пожары в Калифорнии, с которыми профильные службы не могут справиться уже несколько дней. При этом от огня пострадали обширные районы Лос-Анджелеса.

Ранее по той же причине не состоялся в срок матч регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Хорнетс», который должен был пройти в ночь с 9 на 10 января мск.

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