Результаты игрового дня НБА 11 января
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В ночь с 10 на 11 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 11 января
- «Орландо Мэджик» – «Милуоки Бакс» — 106:109.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:123.
- «Индиана Пэйсерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:96.
- «Бостон Селтикс» – «Сакраменто Кингз» — 97:114.
- «Нью-Йорк Никс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 101:126.
- «Чикаго Буллз» – «Вашингтон Уизардс» — 138:105.
- «Денвер Наггетс» – «Бруклин Нетс» — 124:105.
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
106 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Банкеро - 34, Энтони - 18, Да Силва - 16, Блэк - 15, Айзек - 9, Хьюстан - 5, Битадзе - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Картер - 2, Джозеф, Куин, Ховард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Лиллард - 29, Портис - 11, Миддлтон - 11, Лопес - 8, Принс - 6, Трент-мл. - 3, Боучэмп, Роллинз, Роббинс, Умуде, Грин, Коннотон, Джексон, Райт
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 123
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Джордж - 25, Убре - 21, Каунсил - 13, Джексон - 7, Гордон - 6, Ябуселе - 6, Мартин - 5, Даутин - 2, Драммонд, Эдвардс, Бона
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 38, Хоукинс - 21, Мюррей - 17, Альварадо - 13, Тайс - 12, Бостон - 11, Мисси - 9, Грин - 2, Кэйн, Ривз, Маткович, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Сиакам - 25, Матурин - 21, Тёрнер - 11, Макконнелл - 10, Брайант - 5, Шиппард - 5, Нембард - 4, Топпин - 2, Уокер, RayJ Dennis, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 17, Спенсер - 17, Шрёдер - 12, Сантос - 11, Джексон-Дэвис - 9, Андерсон - 8, Муди - 7, Уотерс III - 7, Пост - 6, Луни - 2, Грин
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 22, Тейтум - 15, Притчард - 9, Хозер - 7, Корнет - 6, Холидэй - 5, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Монк - 22, Мюррэй - 19, Картер - 11, Лайлз - 7, Эллис - 6, Хаертер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 126
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Таунс - 23, Харт - 16, Пэйн - 11, Макбрайд - 7, Ануноби - 4, Шамет - 3, Топпин - 2, Ачиува - 2, Колек - 2, Райан - 2, Хукпорти - 2, Симс, Бриджес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Джо - 31, Уильямс - 19, Уиггинс - 8, Дорт - 6, Уоллес - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Карлсон - 3, Карузо, Дука
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
138 : 105
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Лавин - 33, Вучевич - 23, Уайт - 15, Смит - 15, Болл - 12, Гидди - 12, Хортон-Такер - 12, Бузелис - 8, Картер - 4, Филлипс - 2, Уильямс - 2, Терри, Дуарте
Вашингтон Уизардс: Пул - 22, Батлер - 18, Джордж - 12, Шампани - 11, Сарр - 11, Кулибали - 7, Валанчюнас - 6, Дэвис - 5, Кузма - 5, Болдуин Мл. - 3, Холмс - 3, Каррингтон - 2, Гилл, Кисперт
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Уэстбрук - 25, Портер - 17, Строутер - 12, Браун - 11, Уотсон - 10, Маррей - 7, Пикетт - 5, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер
Бруклин Нетс: Джонсон - 22, Мартин - 19, Клауни - 14, Уильямс - 10, Симмонс - 10, Эвбуомван - 10, Клэкстон - 10, Шарп - 7, Бикман - 3, Расселл, Джонсон, Уилсон
Видео: Рекорды НБА
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