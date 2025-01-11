В ночь с 10 на 11 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 января

«Орландо Мэджик» – «Милуоки Бакс» — 106:109.

«Филадельфия Сиксерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:123.

«Индиана Пэйсерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:96.

«Бостон Селтикс» – «Сакраменто Кингз» — 97:114.

«Нью-Йорк Никс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 101:126.

«Чикаго Буллз» – «Вашингтон Уизардс» — 138:105.

«Денвер Наггетс» – «Бруклин Нетс» — 124:105.

Видео: Рекорды НБА