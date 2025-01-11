Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 11 января

Единая лига: расписание матчей 11 января
Комментарии

В субботу, 11 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 11 января:

13:00 мск — «Енисей» — «Пари Нижний Новгород»;
15:00 мск — «Парма» — ЦСКА;
15:30 мск — «Зенит» — «Локомотив-Кубань»;
17:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и четыре проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).

Материалы по теме
Сабонис разрывает! Оформил невероятный дабл-дабл и оставил чемпионов НБА за бортом
Сабонис разрывает! Оформил невероятный дабл-дабл и оставил чемпионов НБА за бортом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android