Единая лига: расписание матчей 11 января
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В субботу, 11 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Расписание матчей Единой лиги 11 января:
13:00 мск — «Енисей» — «Пари Нижний Новгород»;
15:00 мск — «Парма» — ЦСКА;
15:30 мск — «Зенит» — «Локомотив-Кубань»;
17:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и четыре проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).
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