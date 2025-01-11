Единая лига: расписание матчей 11 января

В субботу, 11 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 11 января:

13:00 мск — «Енисей» — «Пари Нижний Новгород»;

15:00 мск — «Парма» — ЦСКА;

15:30 мск — «Зенит» — «Локомотив-Кубань»;

17:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 января 2025, суббота. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 января 2025, суббота. 15:00 МСК Парма Пермь Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 января 2025, суббота. 17:00 МСК Самара Самарская область Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и четыре проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).