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Дуэт Николы Йокича и Расселла Уэстбрука установил новый рекорд в истории НБА

Дуэт Николы Йокича и Расселла Уэстбрука установил новый рекорд в истории НБА
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Звёздный дуэт команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», состоящий из 29-летнего сербского форварда Николы Йокича и 36-летнего американского защитника Расселла Уэстбрука, установил новый рекорд в истории североамериканской лиги.

Минувшей ночью оба баскетболиста «Наггетс» оформили в победной игре с «Бруклин Нетс» (124:105) по трипл-даблу, став первым дуэтом в истории НБА, который более чем один раз демонстрировал подобную эффективность в лиге. На счету Йокича 35 очков, 12 подборов и 15 результативных передач, а у Уэстбрука 25 очков, 11 подборов и 10 передач.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 105
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Уэстбрук - 25, Портер - 17, Строутер - 12, Браун - 11, Уотсон - 10, Маррей - 7, Пикетт - 5, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер
Бруклин Нетс: Джонсон - 22, Мартин - 19, Клауни - 14, Уильямс - 10, Симмонс - 10, Эвбуомван - 10, Клэкстон - 10, Шарп - 7, Бикман - 3, Расселл, Джонсон, Уилсон

Также это всего лишь 17-й раз в НБА (16 в регулярном сезоне и один в плей-офф), когда два партнёра по команде оформляют трипл-даблы. Уэстбрук является абсолютным лидером и здесь, показав в четвёртый раз такую эффективность со своим товарищем. В первый раз он сделал это в «Оклахоме» вместе с Полом Джорджем, второй – в «Лейкерс» с Леброном Джеймсом, третий — с Йокичем в конце декабря. Йокич вышел на второе место — для него это третий трипл-дабл со своим партнёром по команде (два с Уэстбруком и один с Джамалом Марреем в финале НБА-2022/2023 с «Майами Хит»).

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