Экс-игрок «Зенита» и НБА — о Джейсоне Тейтуме: самая мягкая суперзвезда в истории

35-летний американский бывший профессиональный баскетболист и бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Брэндон Дженнингс, выступавший на позиции разыгрывающего защитника и выбранный на драфте НБА 2009 года в первом раунде клубом «Милуоки Бакс», раскритиковал звёздного форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Тейтум самая мягкая суперзвезда «Бостон Селтикс» в истории. Если ты такой крутой, почему ты не стал самым ценным игроком (MVP) прошлого сезона?» — приводит слова Дженнингса издание Sports Illustrated.

Тейтум был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим третьим номером. Является пятикратным участником Матча звёзд НБА. Четыре раза попадал в сборную всех звёзд НБА.