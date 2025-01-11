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Джей Джей Редик эмоционально высказался о своём сгоревшем доме в Лос-Анджелесе

Джей Джей Редик эмоционально высказался о своём сгоревшем доме в Лос-Анджелесе
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Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик эмоционально высказался о своём сгоревшем доме в Лос-Анджелесе.

«Я не был готов к тому, что увидел. Это полное опустошение и разрушение. Мне пришлось пойти другим путём, чтобы добраться до дома, но я прошёл через большую часть района и увидел, как всё, что было там, исчезло.

Мы жили в этом доме 10 лет и накопили много ценных и важных для семьи вещей. В прошлом году мой сын участвовал в художественном проекте в церкви Святой Анны в Бруклине, это было похоже на рисунок углём, изображающий маяк, который мы повесили в рамке над лестницей. Такие вещи никогда не заменишь чем-то другим.

Но всё, что я хочу, — это быть на завтрашней игре и тренировать свою команду. Я хочу, чтобы мои парни сражались завтра. И если мы сможем играть, то мы будем играть», — приводит слова Редика издание TMZ.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что игры «Лейкерс» с «Сан-Антонио Спёрс» и «Клипперс» с «Шарлотт Хорнетс» будут перенесены.

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