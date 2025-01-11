Тейтум — о критике от экс-игрока «Зенита»: я один из лучших баскетболистов лиги
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26-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции форварда, Джейсон Тейтум отреагировал на критику бывшего игрока санкт-петербургского «Зенита» и североамериканской лиги Брэндона Дженнингса, назвавшего Тейтума самым мягким игроком за историю «Бостона».
«Я не злился на эти слова, у меня не так много свободного времени из-за того, что я один из лучших игроков лиги… Так что я точно не первая суперзвезда, которая сталкивается с этим», — сказал Тейтум на пресс-конференции после проигранного матча команде «Сакраменто Кингз» со счётом 97:114.
НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 22, Тейтум - 15, Притчард - 9, Хозер - 7, Корнет - 6, Холидэй - 5, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Монк - 22, Мюррэй - 19, Картер - 11, Лайлз - 7, Эллис - 6, Хаертер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Краудер
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