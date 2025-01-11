Тейтум — о критике от экс-игрока «Зенита»: я один из лучших баскетболистов лиги

26-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции форварда, Джейсон Тейтум отреагировал на критику бывшего игрока санкт-петербургского «Зенита» и североамериканской лиги Брэндона Дженнингса, назвавшего Тейтума самым мягким игроком за историю «Бостона».

«Я не злился на эти слова, у меня не так много свободного времени из-за того, что я один из лучших игроков лиги… Так что я точно не первая суперзвезда, которая сталкивается с этим», — сказал Тейтум на пресс-конференции после проигранного матча команде «Сакраменто Кингз» со счётом 97:114.