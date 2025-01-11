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Йовица Арсич назвал условия для победы «Енисея» в игре с «Пари Нижний Новгород»

Йовица Арсич назвал условия для победы «Енисея» в игре с «Пари Нижний Новгород»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче своих подопечных с командой «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ. Игра начнётся сегодня в 13:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Пари Нижний Новгород» сбалансированный состав из опытных, зарекомендовавших себя в Единой лиге, и молодых, агрессивно голодных игроков, которые хотят добиваться результата. В этом сезоне они уже показали, что являются сильной командой, хорошо используют ротацию, более длинную, чем у нас.

Чтобы одержать победу, нам нужно показать лучшую защиту, чем это было в предыдущем матче в Нижнем Новгороде, а также подтянуть процент попаданий дальних бросков. Тогда, с поддержкой наших болельщиков, мы сумеем одержать ещё одну домашнюю победу», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

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