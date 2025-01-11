Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от игры с пермской «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ, которая начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 января 2025, суббота. 15:00 МСК Парма Пермь Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы ожидаем сложного матча против соперника, который значительно улучшил свою игру в течение сезона. Это будет захватывающее сражение в непростой атмосфере, которое определённо понравится болельщикам», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московской команды.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 20 побед и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и четыре проигранные встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).