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Сабонис установил рекорд сезона-2024/2025

Сабонис установил рекорд сезона-2024/2025
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28-летний литовский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» на позиции форварда, Домантас Сабонис установил рекорд сезона по количеству подборов за матч минувшей ночью в игре с «Бостон Селтикс», завершившейся победой «Кингз» со счётом 114:97.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 22, Тейтум - 15, Притчард - 9, Хозер - 7, Корнет - 6, Холидэй - 5, Уайт - 3, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Монк - 22, Мюррэй - 19, Картер - 11, Лайлз - 7, Эллис - 6, Хаертер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Краудер

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил по итогам матча дабл-дабл с показателями 20+ — в его активе 23 очка и 28 подборов, а также три результативных паса. Такое количество подборов (28) стало лучшим показателем среди всех игроков в нынешнем розыгрыше североамериканской лиги. Это была шестая победа подряд для команды из Сакраменто.

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