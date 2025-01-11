Сабонис установил рекорд сезона-2024/2025

28-летний литовский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» на позиции форварда, Домантас Сабонис установил рекорд сезона по количеству подборов за матч минувшей ночью в игре с «Бостон Селтикс», завершившейся победой «Кингз» со счётом 114:97.

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил по итогам матча дабл-дабл с показателями 20+ — в его активе 23 очка и 28 подборов, а также три результативных паса. Такое количество подборов (28) стало лучшим показателем среди всех игроков в нынешнем розыгрыше североамериканской лиги. Это была шестая победа подряд для команды из Сакраменто.