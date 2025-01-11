«Енисей» одержал третью за четыре матча победу, обыграв «Пари НН» в Единой лиге

11 января в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Енисей» принимал коллектив «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 88:77 (26:24; 20:23; 15:15; 27:15).

Лучшим среди красноярских баскетболистов стал Тимофей Герасимов, записавший на свой счёт 34 очка, четыре подбора, четыре передачи и два перехвата. 16 очков забросил Виктор Сандерс.

В составе нижегородцев больше всего очков набрал легионер Зак Наталл — 26 очков. Наталл также сделал два подбора, отдал четыре передачи и совершил два перехвата. 16 очков у Неманьи Джуришича.