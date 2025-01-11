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«Енисей» одержал третью за четыре матча победу, обыграв «Пари НН» в Единой лиге

«Енисей» одержал третью за четыре матча победу, обыграв «Пари НН» в Единой лиге
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11 января в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный клуб «Енисей» принимал коллектив «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 88:77 (26:24; 20:23; 15:15; 27:15).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
88 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Герасимов - 34, Сандерс - 16, Одиноков - 13, Близнюк - 11, Балашов - 6, Степанович - 5, Загретдинов - 3, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин
Пари Нижний Новгород: Наталл - 26, Джуришич - 16, Антипов - 13, Хоменко - 7, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Хвостов - 4, Чадов - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов

Лучшим среди красноярских баскетболистов стал Тимофей Герасимов, записавший на свой счёт 34 очка, четыре подбора, четыре передачи и два перехвата. 16 очков забросил Виктор Сандерс.

В составе нижегородцев больше всего очков набрал легионер Зак Наталл — 26 очков. Наталл также сделал два подбора, отдал четыре передачи и совершил два перехвата. 16 очков у Неманьи Джуришича.

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