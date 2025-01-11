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Тренер «Бостона» встал на защиту Джейсона Тейтума от критики экс-игрока «Зенита»

Тренер «Бостона» встал на защиту Джейсона Тейтума от критики экс-игрока «Зенита»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла раскритиковал бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и санкт-петербургского «Зенита» Брэндона Дженнингса, назвавшего игрока «Селтикс» Джейсона Тейтума мягким.

«Иногда чем старше ты становишься, тем больше становишься уверен, что ты был лучше как игрок, чем остальные. Но ты забываешь реальность и то, как играл сам – и так происходит со многими, кто позволяет себе так говорить.

Так что если бы мы все просто объективно вспоминали, какими мы были во времена своей карьеры, то у нас, вероятно, не было бы столько мнений о других людях», — приводит слова главного тренера «Селтикс» издание Clutch Points.

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