ЦСКА разгромил «Парму» в матче Единой лиги
Поделиться
11 января в Перми на стадионе «Молот – имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и действующий чемпион турнира ЦСКА. Встреча завершилась разгромным поражением хозяев со счётом 64:101 (23:34, 15:25, 14:24, 12:18).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 101
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмм - 15, Руженцев - 13, Хэмилтон - 11, Нэвелс - 10, Захаров - 5, Ильницкий - 3, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 1, Свинин, Шашков
ЦСКА: Аврамович - 17, Тримбл - 16, Уэйр - 12, Астапкович - 12, Жан-Шарль - 10, Курбанов - 7, Джекири - 6, Ухов - 6, М'Бай - 6, Абдулбасиров - 4, Антонов - 3, Карпенко - 2
Лучшим игроком в составе пермской команды стал Ройс Хэмм, набравший по ходу встречи 15 очков, восемь подборов и две передачи.
В составе армейского коллектива отличился легионер Мело Тримбл, записавший на свой счёт 16 очков, один подбор и четыре передачи. Лучшим же игроком москвичей стал Алекса Аврамович — 17 очков, два подбора, три передачи и четыре перехвата.
Комментарии
- 11 января 2025
-
17:31
-
16:45
-
16:26
-
15:35
-
14:47
-
14:30
-
13:50
-
12:51
-
12:45
-
11:57
-
11:40
-
10:57
-
10:21
-
09:45
-
08:33
-
08:19
-
07:49
-
06:13
-
00:40
- 10 января 2025
-
23:56
-
23:32
-
23:10
-
22:46
-
21:21
-
20:10
-
19:38
-
19:23
-
18:55
-
18:39
-
17:58
-
17:16
-
16:34
-
15:55
-
14:56
-
14:17