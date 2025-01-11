ЦСКА разгромил «Парму» в матче Единой лиги

11 января в Перми на стадионе «Молот – имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и действующий чемпион турнира ЦСКА. Встреча завершилась разгромным поражением хозяев со счётом 64:101 (23:34, 15:25, 14:24, 12:18).

Лучшим игроком в составе пермской команды стал Ройс Хэмм, набравший по ходу встречи 15 очков, восемь подборов и две передачи.

В составе армейского коллектива отличился легионер Мело Тримбл, записавший на свой счёт 16 очков, один подбор и четыре передачи. Лучшим же игроком москвичей стал Алекса Аврамович — 17 очков, два подбора, три передачи и четыре перехвата.