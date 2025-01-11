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ЦСКА разгромил «Парму» в матче Единой лиги

ЦСКА разгромил «Парму» в матче Единой лиги
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11 января в Перми на стадионе «Молот – имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и действующий чемпион турнира ЦСКА. Встреча завершилась разгромным поражением хозяев со счётом 64:101 (23:34, 15:25, 14:24, 12:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 101
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмм - 15, Руженцев - 13, Хэмилтон - 11, Нэвелс - 10, Захаров - 5, Ильницкий - 3, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 1, Свинин, Шашков
ЦСКА: Аврамович - 17, Тримбл - 16, Уэйр - 12, Астапкович - 12, Жан-Шарль - 10, Курбанов - 7, Джекири - 6, Ухов - 6, М'Бай - 6, Абдулбасиров - 4, Антонов - 3, Карпенко - 2

Лучшим игроком в составе пермской команды стал Ройс Хэмм, набравший по ходу встречи 15 очков, восемь подборов и две передачи.

В составе армейского коллектива отличился легионер Мело Тримбл, записавший на свой счёт 16 очков, один подбор и четыре передачи. Лучшим же игроком москвичей стал Алекса Аврамович — 17 очков, два подбора, три передачи и четыре перехвата.

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