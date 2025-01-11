«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» с отрывом в 19 очков в гостевом матче Единой лиги
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Сегодня, 11 января, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 117:98 (28:30, 23:16, 32:15, 34:37) в пользу гостей.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 117
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 32, Жбанов - 17, Бэйкон - 15, Пойтресс - 13, Хантер - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер - 2, Рыжов, Вольхин, Спеллмен
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 23, Емченко - 19, Узинский - 15, Темиров - 13, Гудумак - 10, Мартюк - 9, Андерсон - 2, Ведищев - 1, Джонсон, Уэйли, Елатонцев
Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал американский атакующий защитник Антониус Кливленд. В ходе встречи ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов, отдать пять передач, а также совершить один блок-шот и три перехвата.
Самым результативным игроком в составе петербургской команды стал американский атакующий защитник Ксавьер Мун. За матч он набрал 32 очка, сделал два подбора, отдал семь передач, а также совершил два перехвата.
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