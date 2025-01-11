«Локомотив-Кубань» победил «Зенит» с отрывом в 19 очков в гостевом матче Единой лиги

Сегодня, 11 января, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 117:98 (28:30, 23:16, 32:15, 34:37) в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал американский атакующий защитник Антониус Кливленд. В ходе встречи ему удалось набрать 25 очков, сделать семь подборов, отдать пять передач, а также совершить один блок-шот и три перехвата.

Самым результативным игроком в составе петербургской команды стал американский атакующий защитник Ксавьер Мун. За матч он набрал 32 очка, сделал два подбора, отдал семь передач, а также совершил два перехвата.