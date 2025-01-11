Звезда НБА отстранён клубом на один матч за опоздания на тренировки и авиарейс — инсайдер

24-летний форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» американец Зайон Уильямсон получил отстранение от команды за опоздания на тренировки и авиарейс в Филадельфию, где сегодня прошла игра между его клубом и «Филадельфией Сиксерс». Об этом сообщает инсайдер Крис Хейнс.

«Зайон Уильямсон опоздал на несколько тренировок в этом сезоне, а также опоздал на рейс команды в Филадельфию. Эти инциденты привели к дисквалификации на одну игру», — написал Хейнс в социальных сетях.

Матч между «Пеликанс» и «Сиксерс» завершился победой гостей со счётом 123:115. Самым результативным игроком клуба из Нового Орлеана стал американский разыгрывающий защитник Си Джей Маколлум, который набрал 38 очков.