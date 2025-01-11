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Звезда НБА отстранён клубом на один матч за опоздания на тренировки и авиарейс — инсайдер

Звезда НБА отстранён клубом на один матч за опоздания на тренировки и авиарейс — инсайдер
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24-летний форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» американец Зайон Уильямсон получил отстранение от команды за опоздания на тренировки и авиарейс в Филадельфию, где сегодня прошла игра между его клубом и «Филадельфией Сиксерс». Об этом сообщает инсайдер Крис Хейнс.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 123
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Джордж - 25, Убре - 21, Каунсил - 13, Джексон - 7, Гордон - 6, Ябуселе - 6, Мартин - 5, Даутин - 2, Драммонд, Эдвардс, Бона
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 38, Хоукинс - 21, Мюррей - 17, Альварадо - 13, Тайс - 12, Бостон - 11, Мисси - 9, Грин - 2, Кэйн, Ривз, Маткович, Робинсон-Эрл

«Зайон Уильямсон опоздал на несколько тренировок в этом сезоне, а также опоздал на рейс команды в Филадельфию. Эти инциденты привели к дисквалификации на одну игру», — написал Хейнс в социальных сетях.

Матч между «Пеликанс» и «Сиксерс» завершился победой гостей со счётом 123:115. Самым результативным игроком клуба из Нового Орлеана стал американский разыгрывающий защитник Си Джей Маколлум, который набрал 38 очков.

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