Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матч между «Хьюстон Рокетс» и «Атлантой Хоукс» отложен из-за погоды

Матч между «Хьюстон Рокетс» и «Атлантой Хоукс» отложен из-за погоды
Комментарии

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Атлантой Хоукс», который должен состояться сегодня, 11 января, в Атланте, отложен, поскольку в городе наблюдаются сложные погодные условия и гололёд. Об этом сообщила пресс-служба «Хоукс».

Напомним, «Хьюстон Рокетс» на данный момент занимает второе место в Западной конференции североамериканской лиги. В ходе сезона-2024/2025 команда одержала 25 побед и уступила в 12 встречах.

«Атланта Хоукс», в свою очередь, занимает девятое место в Восточной конференции. Клубу удалось 19 раз победить и столько же раз проиграть.

Материалы по теме
Пожары в США продолжают «кошмарить» НБА
Пожары в США продолжают «кошмарить» НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android