Матч между «Хьюстон Рокетс» и «Атлантой Хоукс» отложен из-за погоды

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Атлантой Хоукс», который должен состояться сегодня, 11 января, в Атланте, отложен, поскольку в городе наблюдаются сложные погодные условия и гололёд. Об этом сообщила пресс-служба «Хоукс».

Напомним, «Хьюстон Рокетс» на данный момент занимает второе место в Западной конференции североамериканской лиги. В ходе сезона-2024/2025 команда одержала 25 побед и уступила в 12 встречах.

«Атланта Хоукс», в свою очередь, занимает девятое место в Восточной конференции. Клубу удалось 19 раз победить и столько же раз проиграть.