МБА-МАИ победила «Самару», для которой это поражение стало седьмым подряд в Единой лиге
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Сегодня, 11 января, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским клубом МБА-МАИ и местной «Самарой». Встреча завершилась со счётом 80:78 (18:19, 22:10, 21:25, 19:24) в пользу МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
78 : 80
МБА-МАИ
Москва
Самара: М. Кулагин - 24, Попов - 19, Сопин - 8, Пынько - 8, Голдырев - 7, Чикарев - 7, Амосов - 5, Адамс, Кашин, Косяков, Слетков, Карпов
МБА-МАИ: Коновалов - 23, Зубков - 21, Исмаилов - 6, Минченко - 6, Белоусов - 6, Личутин - 5, Барашков - 3, Воронов - 3, Певнев - 3, Касаткин - 2, Трушкин - 2, Шейко
Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал разыгрывающий защитник Макар Коновалов. В ходе матча он набрал 23 очка, сделал один подбор, отдал шесть передачи и совершил два перехвата.
Самым результативным игроком в составе «Самары» стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. За время встречи Михаил набрал 24 очка, сделал два подбора и отдал одну передачу.
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