МБА-МАИ победила «Самару», для которой это поражение стало седьмым подряд в Единой лиге

Сегодня, 11 января, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между московским клубом МБА-МАИ и местной «Самарой». Встреча завершилась со счётом 80:78 (18:19, 22:10, 21:25, 19:24) в пользу МБА-МАИ.

Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал разыгрывающий защитник Макар Коновалов. В ходе матча он набрал 23 очка, сделал один подбор, отдал шесть передачи и совершил два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Самары» стал разыгрывающий защитник Михаил Кулагин. За время встречи Михаил набрал 24 очка, сделал два подбора и отдал одну передачу.