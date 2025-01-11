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Елевич: в матче с «Зенитом» понравилось, что весомый вклад в победу «Локо» внесли россияне

Елевич: в матче с «Зенитом» понравилось, что весомый вклад в победу «Локо» внесли россияне
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги между петербургским клубом «Зенит» и краснодарской командой «Локомотив-Кубань», который состоялся сегодня, 11 января. Встреча завершилась со счётом 117:98 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 117
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 32, Жбанов - 17, Бэйкон - 15, Пойтресс - 13, Хантер - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер - 2, Рыжов, Вольхин, Спеллмен
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 23, Емченко - 19, Узинский - 15, Темиров - 13, Гудумак - 10, Мартюк - 9, Андерсон - 2, Ведищев - 1, Джонсон, Уэйли, Елатонцев

«У «Зенита» просто не было никакой защиты, очень плохо сыграли. Пропустили 117 очков — это слишком, так нельзя. «Локомотив» же сыграл прекрасно. Но больше всего мне понравилось то, что весомый вклад в победу краснодарской команды внесли российские игроки. И то, что «Локомотив» победил «Зенит» на его площадке — важный момент с учётом сложной логистики краснодарцев», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

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