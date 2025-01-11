Елевич: в матче с «Зенитом» понравилось, что весомый вклад в победу «Локо» внесли россияне

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги между петербургским клубом «Зенит» и краснодарской командой «Локомотив-Кубань», который состоялся сегодня, 11 января. Встреча завершилась со счётом 117:98 в пользу «Локо».

«У «Зенита» просто не было никакой защиты, очень плохо сыграли. Пропустили 117 очков — это слишком, так нельзя. «Локомотив» же сыграл прекрасно. Но больше всего мне понравилось то, что весомый вклад в победу краснодарской команды внесли российские игроки. И то, что «Локомотив» победил «Зенит» на его площадке — важный момент с учётом сложной логистики краснодарцев», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».