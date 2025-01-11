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«Сдались и провалили игру». Паскуаль — о поражении «Зенита» в матче с «Локо»

«Сдались и провалили игру». Паскуаль — о поражении «Зенита» в матче с «Локо»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль жёстко высказался о поражении своих подопечных в матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Игра завершилась со счётом 117:98 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 117
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 32, Жбанов - 17, Бэйкон - 15, Пойтресс - 13, Хантер - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер - 2, Рыжов, Вольхин, Спеллмен
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 23, Емченко - 19, Узинский - 15, Темиров - 13, Гудумак - 10, Мартюк - 9, Андерсон - 2, Ведищев - 1, Джонсон, Уэйли, Елатонцев

«Я здесь уже больше четырёх лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы сегодня играли. Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы ещё как-то играли в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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