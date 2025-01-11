«Сдались и провалили игру». Паскуаль — о поражении «Зенита» в матче с «Локо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль жёстко высказался о поражении своих подопечных в матче с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Игра завершилась со счётом 117:98 в пользу «Локо».

«Я здесь уже больше четырёх лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы сегодня играли. Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы ещё как-то играли в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.